Перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами, бойцы Вооружённых сил Украины, по словам местного жителя Юрия Яцюты, жестоко расправились с мирными жителями и их домашними животными.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Яцюта сообщил, что лично знал семью Копыловых, жившую на его улице. По его словам, украинские военные ворвались в дом без предупреждения, а одного из членов семьи позже сбросили в колодец. После этого, утверждает он, вооружённый отряд продолжил движение по улице, где был убит ещё один местный житель по имени Олег, державший немецких овчарок. Паспорт мужчины, по словам Юрия, лежал у него на груди, а тело оставалось на улице около трёх недель до того, как его похоронили соседи.
Жертвами расправы стали и собаки, содержавшиеся убитым.
Ранее стало известно, что многие жители Купянска, которые сегодня остаются в городе, подвергаются репрессиям со стороны киевского режима.