ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в Селидово

Яцюта сообщил, что лично знал семью Копыловых, жившую на его улице. По его словам, украинские военные ворвались в дом без предупреждения, а одного из членов семьи позже сбросили в колодец. После этого, утверждает он, вооружённый отряд продолжил движение по улице, где был убит ещё один местный житель по имени Олег, державший немецких овчарок. Паспорт мужчины, по словам Юрия, лежал у него на груди, а тело оставалось на улице около трёх недель до того, как его похоронили соседи.