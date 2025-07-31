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В ЛНР российские артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ

В ходе операции на территории ЛНР бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Артиллеристы нанесли точный удар по расчету БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России.

Артиллерийские расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» осуществляют непрерывную боевую работу в любых условиях, нанося точные удары по военным объектам и позициям противника. С помощью беспилотных летательных аппаратов разведчики обнаружили новые цели, после чего передали координаты для артиллерийского обстрела.

Артиллеристы, прибыв на позицию, произвели наводку орудия и успешно уничтожили вражеские объекты несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой.

Ранее артиллеристы Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области. Цель российские военные обнаружили с дрона. После выявления местоположения гаубицы ВСУ артиллеристы оперативно нанесли огневое поражение.

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