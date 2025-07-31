Артиллеристы нанесли точный удар по расчету БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Артиллерийские расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» осуществляют непрерывную боевую работу в любых условиях, нанося точные удары по военным объектам и позициям противника. С помощью беспилотных летательных аппаратов разведчики обнаружили новые цели, после чего передали координаты для артиллерийского обстрела.
Артиллеристы, прибыв на позицию, произвели наводку орудия и успешно уничтожили вражеские объекты несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой.
Ранее артиллеристы Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области. Цель российские военные обнаружили с дрона. После выявления местоположения гаубицы ВСУ артиллеристы оперативно нанесли огневое поражение.