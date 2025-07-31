«Я не смеюсь — я жду»: Кадыров сделал тревожное заявление

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал нетипичный и очень серьезный пост. Глава республики заговорил о врагах и изменениях в своем поведении.
Говоря о противниках, чиновник заявил, что победа уже близка. Он подчеркнул, что враги ненавидят жителей республики за их непоколебимые принципы — честь, верность и память о предках.
«Враги смотрят на нас с отвращением и злобой — потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал все, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремленный в небо. Нас не сломать — не потому, что мы неуязвимы, а потому, что мы не отступаем», — написал он.
Кадыров отметил, что чеченский народ невозможно сломить, потому что он не отступает. По его словам, несмотря на все планы врагов, победа уже не за горами. Он уверен, что тех, кто не отступает, невозможно сломать. Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы, но тревожатся из-за того, что чеченский народ по-прежнему остается непоколебимым.
«Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными», — добавил чеченский лидер.
Глава республики также рассказал об изменениях в своем поведении. Он признался, что давно не смеется, объяснив это серьезностью момента. «Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — заявил Кадыров.
Прежде Глава Чечни прокомментировал слухи о своей болезни. Множество раз в сети распространяли фейки, мол, Рамзан Кадыров умирает или вовсе пропал. Только вот постоянно эти сведения опровергались. В том числе самим руководителем республики. Он заявил, что слышит о своей болезни все чаще, и начал рассуждать о недугах и смерти.
А накануне Кадыров обнародовал свежий снимок за игрой в шахматы со своим сыном Ахматом, занимающим пост министра спорта Чечни. Мужчины полностью сосредоточены на игре.
Другой сын главы Чечни — Адам недавно женился. Айшат Кадырова опубликовала в личном блоге ролик. На кадрах заметны хлопоты, сопутствующие организации свадьбы. Как следствие, подписчики сразу же заинтересовались деталями. Однако девушка не стала ничего скрывать.