«Я не смеюсь — я жду»: Кадыров сделал тревожное заявление

«Враги смотрят на нас с отвращением и злобой — потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал все, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремленный в небо. Нас не сломать — не потому, что мы неуязвимы, а потому, что мы не отступаем», — написал он.