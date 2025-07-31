В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам

«Конечно, есть контакты по поводу российских баз в Сирии. Они направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности наших людей,» — сказал Вершинин.
Заместитель министра отметил, что российские базы были и остаются фактором стабильности для региона и могли бы значительно повысить эффективность гуманитарной помощи, оказываемой населению этой страны.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.