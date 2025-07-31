Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области

По его словам, основное внимание противника сосредоточено на районах Тендровской и Кинбурнской кос. Там развернули беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а в Очакове работает FPV-центр, откуда ведётся разведка.
Сальдо отметил, что попытки новых десантов остаются вероятными, однако российская сторона располагает сведениями о планах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что передовые позиции удерживаются российскими бойцами, а воздушную обстановку контролируют дроны.
А ранее Сальдо рассказал, что российские войска провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Отмечается, что именно оттуда ВСУ хотели перебросить десант на Тендровскую косу.