Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области

А ранее Сальдо рассказал, что российские войска провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Отмечается, что именно оттуда ВСУ хотели перебросить десант на Тендровскую косу.