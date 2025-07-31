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Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области

Украинские военные готовят возможную высадку у побережья Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

По его словам, основное внимание противника сосредоточено на районах Тендровской и Кинбурнской кос. Там развернули беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а в Очакове работает FPV-центр, откуда ведётся разведка.

Сальдо отметил, что попытки новых десантов остаются вероятными, однако российская сторона располагает сведениями о планах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что передовые позиции удерживаются российскими бойцами, а воздушную обстановку контролируют дроны.

А ранее Сальдо рассказал, что российские войска провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Отмечается, что именно оттуда ВСУ хотели перебросить десант на Тендровскую косу.