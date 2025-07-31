ВСУ собирается высадить большой десант в Херсонской области

Командование ВСУ готовят масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области. Для этого они проводят разведку и развернули плацдарм, сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос», — отметил он.
Глава региона пояснил, что на это направление стянуто большое количество дронов и средств РЭБ. Также Сальдо рассказал, что FPV-центр противника находится в Очакове. По его словам, это настоящий плацдарм для атаки.
Сальдо добавил, что украинские боевики проводят круглосуточную разведку в поисках слабых мест у российской армии. Однако, уточнил губернатор, вражеские дроны регулярно уничтожаются, разведка ВС РФ знает о планах противника. Российские войска зачищают зоны активности укронацистов, в том числе, и при помощи артиллерии.
Ранее «МК» писал, что бойцы российской армии водрузили триколор на малом Антоновском железнодорожном мосту, который пересекает реку Днепр на линии боевого соприкосновения под Херсоном.