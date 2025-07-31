Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ собирается высадить большой десант в Херсонской области

Командование ВСУ готовят масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области.

Командование ВСУ готовят масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области. Для этого они проводят разведку и развернули плацдарм, сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос», — отметил он.

Глава региона пояснил, что на это направление стянуто большое количество дронов и средств РЭБ. Также Сальдо рассказал, что FPV-центр противника находится в Очакове. По его словам, это настоящий плацдарм для атаки.

Сальдо добавил, что украинские боевики проводят круглосуточную разведку в поисках слабых мест у российской армии. Однако, уточнил губернатор, вражеские дроны регулярно уничтожаются, разведка ВС РФ знает о планах противника. Российские войска зачищают зоны активности укронацистов, в том числе, и при помощи артиллерии.

Ранее «МК» писал, что бойцы российской армии водрузили триколор на малом Антоновском железнодорожном мосту, который пересекает реку Днепр на линии боевого соприкосновения под Херсоном.