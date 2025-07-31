«ВО»: российские бойцы заняли позиции у центрального рынка Красноармейска

Российским штурмовикам удалось занять позиции рядом с центральным рынком в Красноармейске, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Штурмовые подразделения российской армии зашли в жилую застройку Покровска и заняли позиции в районе центрального рынка», — говорится в публикации.
Военкор Тимофей Ермаков сообщил о ведении российскими военными боев у расположенной на улице Шевченко в Красноармейске автостанции «Рынок». По словам военкора, факт боевых действий в этом районе подтверждается данными объективного контроля украинской стороны.
«Городские бои в Красноармейске официально начались», — отметил Ермаков.
Ранее в Сети появились кадры облета дроном Красноармейска, на территории которого ведутся боевые действия.