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«ВО»: российские бойцы заняли позиции у центрального рынка Красноармейска

По информации источников, бои ведутся на улице Шевченко.

Источник: Аргументы и факты

Российским штурмовикам удалось занять позиции рядом с центральным рынком в Красноармейске, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Штурмовые подразделения российской армии зашли в жилую застройку Покровска и заняли позиции в районе центрального рынка», — говорится в публикации.

Военкор Тимофей Ермаков сообщил о ведении российскими военными боев у расположенной на улице Шевченко в Красноармейске автостанции «Рынок». По словам военкора, факт боевых действий в этом районе подтверждается данными объективного контроля украинской стороны.

«Городские бои в Красноармейске официально начались», — отметил Ермаков.

Ранее в Сети появились кадры облета дроном Красноармейска, на территории которого ведутся боевые действия.