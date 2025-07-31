В МИД России высказались о судьбе переговоров с Украиной

Сергей Вершинин заявил о готовности России продолжить переговоры «на более высоком уровне».
Россия готова к продолжению диалога с Украиной «на более высоком уровне», однако необходимо тщательно подготовить встречу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены», — передают слова Вершинина РИА Новости.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ранее состоялся в Стамбуле. Российская делегация прибыла в Турцию для рассмотрения вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущих встреч. Кроме того, в мае и июне 2025 года уже были проведены два раунда переговоров между представителями России и Украины. В результате встреч стороны обменялись пленными, а также передали тела погибших военнослужащих.