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ВСУ за прошедшую ночь несколько раз пытались атаковать российский регион

В течение ночи в Ростовской области были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пяти районах.

В течение ночи в Ростовской области были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пяти районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, воздушные цели уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.

В результате падения обломков одного из дронов в Чертковском районе произошло возгорание лесопосадки возле трассы М-4 «Дон». Кроме того, ландшафтные пожары возникли у поселка Каменка в Кашарском районе и хутора Семичный в Дубовском районе.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорания. Жертв и пострадавших нет.

Власти региона продолжают мониторить ситуацию и обеспечивать безопасность жителей.

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