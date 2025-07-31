Суд продлил арест мэра Красноярска Владислава Логинова в его день рождения

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, Басманный суд Москвы 30 июля принял решение о продлении ареста мэра Красноярска Владислава Логинова.
Данная мера была вынесена в день его рождения.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
По данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, новое решение вступит в силу только 5 августа 2025 года. Напомним, что по предыдущему постановлению арест Логинова должен был завершиться 4 августа.
Отметим, что вчера Логинову исполнилось 58 лет.