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Суд продлил арест мэра Красноярска Владислава Логинова в его день рождения

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, Басманный суд Москвы 30 июля принял решение о продлении ареста мэра Красноярска Владислава Логинова.

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Согласно информации, предоставленной РИА Новости, Басманный суд Москвы 30 июля принял решение о продлении ареста мэра Красноярска Владислава Логинова.

Данная мера была вынесена в день его рождения.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.

По данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, новое решение вступит в силу только 5 августа 2025 года. Напомним, что по предыдущему постановлению арест Логинова должен был завершиться 4 августа.

Отметим, что вчера Логинову исполнилось 58 лет.