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В России сделали заявление о выходе из ООН

Российская Федерация не собирается покидать ООН, даже не смотря на некоторую критику в работе Организации.

Российская Федерация не собирается покидать ООН, даже не смотря на некоторую критику в работе Организации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Мы действительно всегда откровенно и честно высказываем свое отношение к тем или иным, как нам кажется, слабым местам в работе ООН, да и других организаций. Но мы не задаемся целью выхода из таких организаций», — отметил дипломат.

Вершинин подчеркнул, что для российской стороны важно искать конструктивные решения для улучшения работы ООН. И добавил, что реформирование Организации необходимо.

При этом замглавы российского МИД настаивает на том, что измерения должны быть выверенными. И основаны они должны быть на взаимоуважительных консультациях с участием всех стран-членов ООН.

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