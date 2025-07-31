В России сделали заявление о выходе из ООН

«Мы действительно всегда откровенно и честно высказываем свое отношение к тем или иным, как нам кажется, слабым местам в работе ООН, да и других организаций. Но мы не задаемся целью выхода из таких организаций», — отметил дипломат.
Вершинин подчеркнул, что для российской стороны важно искать конструктивные решения для улучшения работы ООН. И добавил, что реформирование Организации необходимо.
При этом замглавы российского МИД настаивает на том, что измерения должны быть выверенными. И основаны они должны быть на взаимоуважительных консультациях с участием всех стран-членов ООН.
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