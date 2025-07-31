Россия выразила готовность к ядерному разоружению

«В том, что касается России, мы всегда были привержены задачам ограничения гонки вооружений и разоружения. Поэтому любые идеи в этом плане мы могли бы рассмотреть позитивно», — заявил Вершинин журналистам Его слова приводит РИА Новости. Замглавы российского МИДа отметил, что подготовка к переговорам с США по этому вопросу в настоящее время не ведется.