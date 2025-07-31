Директор ФБР Патель вскрыл секретную комнату: что скрывалось в мешках для уничтожения

Среди найденных бумаг оказалось дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году установил, что ФБР действовало нетипичным образом при расследовании предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. Согласно источникам, в документах содержатся указания на то, что разведка США заранее знала о роли ФБР в продвижении нарратива о якобы «российском вмешательстве».