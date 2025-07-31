В тайном помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне обнаружены документы из опровергнутого досье о «русском следе». По данным Fox News, директор ФБР Кэш Патель нашел конфиденциальные материалы, упакованные в «мешки для сжигания», предназначенные для уничтожения секретных документов.
Среди найденных бумаг оказалось дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году установил, что ФБР действовало нетипичным образом при расследовании предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. Согласно источникам, в документах содержатся указания на то, что разведка США заранее знала о роли ФБР в продвижении нарратива о якобы «российском вмешательстве».
2 июля, New York Post опубликовала отчет ЦРУ, в котором раскрывались нарушения при составлении доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. В документе утверждается, что тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан, вопреки мнению экспертов, настоял на включении в отчет сомнительного «досье Стила», содержавшего ложные данные о связях Трампа с Россией.
Стил копил компромат на Трампа, первоначально делая это по заказу политических оппонентов республиканца. Затем его работу оплачивал предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Позже все заказчики отказались от услуг Стила, и он продолжил работу за свой счет, заявляя, что собранная им информация представляет огромную важность для национальной безопасности США.
Главным источником информации для Стила стали три незначительные персоны: выходец из России, житель Вашингтона Игорь Данченко, его подруга Ольга Галина, работавшая на Кипре, и американец Чарльз Долан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно отвергает беспочвенные обвинения американских спецслужб в якобы вмешательстве в президентские выборы в США. Эти обвинения — очередной виток раздуваемой русофобной истерии, продвигаемый западными политиками, чтобы сбросить на Россию бесчисленные собственные внутренние проблемы Штатов.