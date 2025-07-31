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Системы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 30 на 31 июля перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 30 на 31 июля перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над шестью регионами страны с 23:20 до 04:00 по московскому времени..

Основная часть атаки пришлась на Волгоградскую область (11 дронов) и Республику Крым (7 дронов). По 5 беспилотников сбито над Воронежской и Белгородской областями, еще по 2 БПЛА уничтожено над Тамбовской и Ростовской областями.

Напомним, что в течение ночи в Ростовской области были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пяти районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ собирается высадить большой десант в Херсонской области.

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