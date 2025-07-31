Нынешний директор Нацразведки Тулси Габбард и Трамп обвинили Обаму в распространении фальсификаций о сговоре Трампа с Россией. По словам Габбард, экс-президент поручил разведке сфальсифицировать документы и подготовить оценку, в которой подробно описывалось бы «существенное» вмешательство России в выборы«, хотя это противоречило предыдущим отчетам. Глава разведки опубликовала рассекреченный доклад. “Они сфабриковали выводы на основе сомнительных источников, они скрыли доказательства и достоверные разведывательные данные, которые опровергали их ложные заявления, они нарушили стандарты разведывательных сообществ и скрыли правду от американского народа”, — утверждает Габбард.