В «тайной комнате» ФБР найдены конфиденциальные документы о расследовании связей президента Дональда Трампа с Россией, сообщает Fox News, передает ABC News 4.
Директор бюро Кэш Патель обнаружил «тысячи документов» в нескольких пакетах для сжигания. Их используют для хранения секретных̆ файлов, которые подлежат уничтожению.
В частности, речь идет о засекреченном приложении к докладу спецпрокурора Джона Дарема, рассказали источники телеканала. В 2023 году Дарем пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований начинать расследование предполагаемого сговора окружения Трампа с Москвой.
Одно из новых доказательств, которое может быть обнародовано, включает записки экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, касающиеся встречи 2016 года, в ходе которой он сообщил бывшему президенту Бараку Обаме, экс-директору ФБР Джеймсу Коми, бывшему главе Национальной разведки Джеймсу Клэпперу и бывшему генеральный прокурору Лоретте Линч о планах штаба Хиллари Клинтон раздуть скандал о связях Трампа с Россией перед президентскими выборами, передает Fox News.
Нынешний директор Нацразведки Тулси Габбард и Трамп обвинили Обаму в распространении фальсификаций о сговоре Трампа с Россией. По словам Габбард, экс-президент поручил разведке сфальсифицировать документы и подготовить оценку, в которой подробно описывалось бы «существенное» вмешательство России в выборы«, хотя это противоречило предыдущим отчетам. Глава разведки опубликовала рассекреченный доклад. “Они сфабриковали выводы на основе сомнительных источников, они скрыли доказательства и достоверные разведывательные данные, которые опровергали их ложные заявления, они нарушили стандарты разведывательных сообществ и скрыли правду от американского народа”, — утверждает Габбард.
Глава Нацразведки пригрозила привлечь Обаму к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. Бывшие соратники экс-главы Белого дома в то же время уверены, что администрация Трампа хочет отвлечь внимание от нынешних скандалов, в том числе по делу Эпштейна. Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы.