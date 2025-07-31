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Бочаров сообщил о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки украинских беспилотников, передает V102.RU.

— Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено, — сообщил глава региона.

Напомним, в Волгоградской области этой ночью решением Росавиации был закрыт аэропорт в целях обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань открыли только утром, 31 июля, в 6:33.

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