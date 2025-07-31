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Камера видеонаблюдения зафиксировала мощные взрывы в Киеве

По информации властей украинской столицы, в результате взрывов загорелись склады на территории города.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилась запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала мощные взрывы, прогремевшие минувшей ночью на территории города.

Киевская городская военная администрация сообщила о серии взрывов, прозвучавших в украинской столице в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги. По информации местных властей, в результате взрывов, в частности, загорелись склады.

Согласно сведениям военных Telegram-каналов, минувшей ночью по военным объектам на территории Киева ударили ракеты и БПЛА. В частности под удар попал район аэропорта Жуляны, где находятся ЗРК Patriot ВСУ.

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