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Во Владивостоке задержали замначальника управления градостроительства мэрии

В отношении чиновника проводится проверка по статье о мошенничестве.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке задержан заместитель начальника управления градостроительства администрации города Алексей Силин. Информацию корр. ИА PrimaMedia подтвердили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как стало известно редакции, в отношении чиновника Алексея Силина может проводиться проверка по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Подробности дела будут озвучены после завершения первоначальных мероприятий.

Напомним, в сентябре 2024 года пост начальника управления градостроительства покинула Вера Вялкова. С 28 октября прошлого года его занимает Марина Юркова.