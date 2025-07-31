Во Владивостоке задержали замначальника управления градостроительства мэрии

Во Владивостоке задержан заместитель начальника управления градостроительства администрации города Алексей Силин. Информацию корр. ИА PrimaMedia подтвердили в СУ СК РФ по Приморскому краю.
Как стало известно редакции, в отношении чиновника Алексея Силина может проводиться проверка по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Подробности дела будут озвучены после завершения первоначальных мероприятий.
Напомним, в сентябре 2024 года пост начальника управления градостроительства покинула Вера Вялкова. С 28 октября прошлого года его занимает Марина Юркова.