Глава Минторга США объявил о заключении торговых сделок с Таиландом и Камбоджей

Напомним, бои на границе двух государств начались утром 24 июля. Таиланд объявил о начале спецоперации, получившей название «Война за землю». В результате боевых действий погибли по меньшей мере 16 человек. Уже через четыре дня, 28 июля, между Камбоджей Таиландом было объявлено прекращение огня. Как утверждает Трамп, именно его вмешательство позволило прекратить боевые действия. Также он объявил о возобновлении торговых переговоров с этими странами.