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Бойцы ВС РФ заметили в Сумской области переброшенный «морской» спецназ ВСУ

В регион был переброшен и батальон 10-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные заметили в Сумской области бойцов переброшенных туда подразделений 73-го морского центра спецопераций ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный ветер».

«На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по назначению», — отмечается в публикации.

Бойцы «Севера» добавили, что проанализировали публикующуюся украинскими волонтерами информацию и был подтвержден и факт переброски в Сумскую область 59-го батальона 10-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ (город Костополь, Ровненская область Украины).

По словам командира российского спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова, украинские формирования задействуют все силы, пытаясь помешать продвижению ВС РФ на сумском направлении, но безуспешно.