Лебедев: в Харьковской области нанесены удары по командным пунктам ВСУ

В ночь на четверг в Харьковской области под удар попали командные пункты ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведению, минувшей ночью на территории региона нанесены удары по военным объектам в районах Балаклеи, Шевченкова, Богодухова и Изюма.
«Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам», — написал Лебедев.
По его словам, целями ударов стали также полевые склады и артиллерийские расчеты противника.
Ранее стало известно о нанесении ударов по военным объектам в Киеве. Появились снятые камерой видеонаблюдения кадры мощных взрывов на территории украинской столицы.