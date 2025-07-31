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Лебедев: в Харьковской области нанесены удары по командным пунктам ВСУ

По словам координатора подполья, под удар попали также полевые склады и артиллерийские расчеты противника.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Харьковской области под удар попали командные пункты ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведению, минувшей ночью на территории региона нанесены удары по военным объектам в районах Балаклеи, Шевченкова, Богодухова и Изюма.

«Удары направлены как по логистическим складам, так и по командным пунктам», — написал Лебедев.

По его словам, целями ударов стали также полевые склады и артиллерийские расчеты противника.

Ранее стало известно о нанесении ударов по военным объектам в Киеве. Появились снятые камерой видеонаблюдения кадры мощных взрывов на территории украинской столицы.