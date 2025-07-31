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ВС РФ освободили город Часов Яр в ДНР

Российские военные освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Российские военные освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, населенный пункт взят под контроль в ходе наступательных действий Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении.

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что командование ВСУ готовит масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области. Для этого они проводят разведку и развернули плацдарм.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за ночь с 30 на 31 июля перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата.