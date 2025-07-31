Герой России рассказал, как две недели отражал контрнаступление врага под Работино

— Слышу — танки едут, а видеть их вообще не вижу. Думаю, пойду посмотрю. Выбегаю на дорогу, а он метрах в 70-ти от меня. Два раза выстрелил — промахнулся. Потом характерная бело-фиолетовая вспышка со ствола выходит, и сзади меня уже прилет, ударной волной откидывает. Я встаю, заряжаю третий, гранат в избытке было, не зря я до этого по ночам противотанковые средства таскал. В общем, опять бац — и мимо. Ну, думаю, надо поближе. Метров на 10 к нему подбежал вплотную и выстрелил два раза — поразил. Остановили мы эту колонну и пехоту, которая за ней шла. Потом у нас было еще два подобных столкновения. Я не знаю, как я это делал, но голова у меня работала. Наверное, сам Жуков мне бы руку пожал.