Герой России рассказал, как две недели отражал контрнаступление врага под Работино

2 августа Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет. За эти годы бойцы «крылатой пехоты» вписали в историю ВДВ много славных страниц. Каков он, сегодняшний десантник? Вот один из них, знакомьтесь: Евгений Кудинов — первый мобилизованный из Кемеровской области удостоенный звания Герой России. Золотую Звезду из рук президента получил в декабре 2023-го. Это один из тех редких случаев, когда высшая государственная награда вручена мобилизованному рядовому. Впрочем, как шутит сам герой: в чём именно подвиг, понял не сразу.
Он родился и вырос в небольшой деревне Покровка Уярского района Кемеровской области. Воспитывался в многодетной семье и, будучи вторым по старшинству, привык нести на себе груз ответственности за судьбы близких. С девяти лет помогал матери-одиночке воспитывать младших братьев и сестренку, теперь помогает старшему брату в реабилитации после СВО. А еще этого добродушного парня дома ждет жена и маленькая дочь. Когда братьям Кудиновым пришли повестки, ей было всего три месяца.
— Со всей деревни только нас четверых вызвали в военкомат по частичной мобилизации. Младшему сказали, что специальность не подходит, другой получил отсрочку из-за операции, а нам со старшим, Серегой, дали три дня на сборы. Я по призыву служил в роте почетного караула, никогда бы не подумал, что окажусь в ВДВ. А тут автобус, ж/д вокзал Омск, снарядились, погрузились на борт, Джанкой, Феодосия, переночевали на плацу, снова борт (тут надо дописать, что в Омске проходили подготовку в течение месяца, а потом еще в Крыму 15 дней). И добро пожаловать в Херсон!
Свой боевой путь в 56-м гвардейском десантно-штурмовом ордена Отечественной войны I степени Донском казачьем полку Новороссийской дивизии ВДВ Евгений начал с… оборудования позиций на второй линии обороны, но уже через пару недель вместе со старшими боевыми товарищами прибыл на передний край.
— Поначалу дали автомат, как всем, потом спросили: «Кто стрелял из пулемета?» Говорю: «Я стрелял». Стал пулеметчиком, потом бегал с РПГ (ручной противотанковый гранатомет), а после отвода войск, отправили на курсы подготовки на автоматический гранатомет АГС.
Именно в качестве номера расчета АГС Евгений заслужил свою первую госнаграду. После подрыва Каховской ГЭС враг активизировался на Херсонском участке фронта. Отстояв смену на посту, наш герой отправился на заслуженный отдых, когда на его товарищей вышла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) наемников. По десантникам начал бить вражеский миномет.
— Ночью слышу по радиостанции ротный выходит на командира взвода, мол, наводите АГС. Понимаю, что сейчас меня озадачат, решил не ждать. Как-то спокойно навёлся, выстрелил. Думал, сейчас прилетит в ответ: кругом темнота, до берега — 1200 метров ориентировочно, я свою позицию раскрыл, а сам непонятно куда выстрелил, попал — не попал. И тут слышу по рации командира роты: «Да-да, молодец, работай на тех же установках».
Уже потом, по видео с коптера, Евгений обнаружил, что точно накрыл вражескую ДРГ на лодке, попав, что называется, в самую гущу, и тем самым сорвав ротацию боевиков. За выполнение задачи под огнем миномета противника он получил одну из самых почетных наград для рядового состава — медаль «За отвагу».
Вскоре бойцов 56-го полка перебросили на новый участок. В запорожских степях под Работино, где десант сменил измученную пехоту, решалась судьба всего южного фронта. ВСУ пошли в беспрецедентное по своим масштабам контрнаступление, задействовав все имеющиеся резервы. Небольшое, на сотню домов, село оказалось на направлении главного удара противника, который применял все имеющиеся в арсенале средства.
— На подходе попали под артобстрел. Это потом мы уже поняли, что это были кассетные боеприпасы, до этого не сталкивались с ними. Ну, кроет и кроет. Я спрашиваю у взводного: «Макс, что это такое вообще»? Он говорит: «Не знаю, но нам по ходу туда». Не ошибся.
В составе взвода Евгений отправился на «ноль» — на самый передний край — удерживать позиции до прибытия основных сил. Опорник в лесополосе, куда заскочил десант, располагался всего в 70 метрах от противника, который не заставил себя долго ждать, неожиданно появившись буквально в паре десятков метров.
— Смотрю, кто-то идет на меня. Командир взвода открыл огонь, и я тогда понял, что вот они, очень близко. Быстро мозги на место встали…
Следующие две недели события развивались похлеще, чем в эпичном боевике. Вместе с горсткой бойцов Евгений сдерживал накаты врага, перевязывал и эвакуировал раненых, жег танки, выходил из-под огня. Как-то ночью, только сдав смену на посту, проснулся от прилета мины в траншею.
— Открываю глаза, а кругом дым, непонятно что происходит, порохом воняет, товарищ мой, «Муха», только голова из земли торчит, орёт. Я его оттащил в блиндаж, рука перебита, в боку осколки. Натянул ему турникет, думаю — как поступить: одно дело, когда видишь раненых, как им помощь оказывают, другое — в первый раз самому вот так. Включаю фонарик, смотрю, место, где лежал командир взвода вообще в крови всё. А он так спокойно с холодной головой встает: «Задело маленько. Штаны жалко». Думаю, ничего себе — маленько, лужа крови натекла. Он начал перебинтовывать себя, а я — «Муху»…
Взвалив товарища на плечо, Евгений полтора километра тащил его назад, к КНП — командно-наблюдательному пункту. К тому моменту командира роты ранило, было непонятно кто старший. Пришлось брать ответственность на себя, налаживать боеспособность подразделения. Вместе с парой бойцов выставили посты наблюдения, в ночное время наладили эвакуацию раненых, доставку воды и боекомплекта. В один из дней командир соседей попросил Евгения взять пару бойцов и пройти на самые передовые позиции роты — была потеряна связь с группой. По пути парни попали под минометный обстрел.
— Дошел до позиций ребят, понимаю, что я вообще один, живых — никого. Выхожу на командира: так и так, дошел, что делать? Он говорит, красавчик, продвигайся дальше. Прошел чуть, а в двадцати метрах от меня группа противника, человек семь. Стоят, веселятся, сумки мародерят, с наших пацанов броню снимают…
Как признается сам Евгений, сначала он собирался отходить — силы были не равны. Решил, что отработает по первой двойке противника, досматривающей позиции, отстреляет пару магазинов, швырнет гранату и откатиться. А получилось, что вписался в полноценный бой с группой ВСУ. Первую двойку он снес точечным огнем, отработал по второй. Через полчаса противник пошел в накат, стал закидывать Евгения гранатами, он в ответ. В какой-то момент осознал, что дистанция сократилась, гранаты врага перелетают дальше, сам кинул на удачу ручных гранат и навскидку встретил огнем наступающего врага.
— У меня голова в тот день работала, я прям как стратег был, — смеется десантник, — Я очередь стрельнул, они начали убегать и на этих гранатах, которые я через них перекинул, подорвались. Думаю, ничего себе я крутой, два наката один отбил. В 5 вечера зашел, продержался до утра, благо ночью вэсэушники не рискнули заходить.
Дальнейшие дни были похожи один на другой. С утра артподготовка противника, днём постоянные попытки ВСУ прорвать оборону, бои на ближней дистанции, ночью доставка воды, эвакуация, пополнение боеприпасов. Благо были они повсюду.
— Каждые два часа накат противника малыми группами, 6−7 человек. Потом на три часа тебя артой — артиллерией — накроют. Всё бы ничего, но жажда мучила постоянно. Повезло, что дождь прошел.
Впрочем, все прошедшие бои оказалось лишь разведкой боем со стороны противника. В один из дней, на связь с горсткой бойцов, оставшихся от взвода Евгения, вышел комбат, предупредил, что на 16:30 противник планирует действие наступательного характера. Парни усилили бдительность, приготовились к обороне. Но такого не ожидали. По традиции враг начал штурм с обстрела позиций десантников, но когда по рации комбат прокричал «встречайте танки справа от “Струны”, про артиллерию сразу забыли.
— Слышу — танки едут, а видеть их вообще не вижу. Думаю, пойду посмотрю. Выбегаю на дорогу, а он метрах в 70-ти от меня. Два раза выстрелил — промахнулся. Потом характерная бело-фиолетовая вспышка со ствола выходит, и сзади меня уже прилет, ударной волной откидывает. Я встаю, заряжаю третий, гранат в избытке было, не зря я до этого по ночам противотанковые средства таскал. В общем, опять бац — и мимо. Ну, думаю, надо поближе. Метров на 10 к нему подбежал вплотную и выстрелил два раза — поразил. Остановили мы эту колонну и пехоту, которая за ней шла. Потом у нас было еще два подобных столкновения. Я не знаю, как я это делал, но голова у меня работала. Наверное, сам Жуков мне бы руку пожал.
На то, чтобы описать события последующих дней боев под Работино, когда десантники сдерживали напор многократно превосходящих сил противника, с упорным остервенением рвущегося к южным рубежам, не хватит и целой книги. Свидетельство этих событий — крупнейшее кладбище техники ВСУ в окрестностях Работино — 200 автомобилей, около 150 единиц танков, БМП, БТР и бронемашин, включая немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».
А Евгений Кудинов продолжает службу в 56-м гвардейском парашютно-десантном полку. После боев на Запорожском направлении Герой России побывал еще во множестве переделок, получил тяжелое ранение, прошел длительный курс лечения и реабилитации, а ныне продолжает службу в роте беспилотников и делится боевым опытом с пополнением.
— Я вообще никакой не герой, я даже не понял, за что мне Золотую Звезду вручили, вообще не ожидал. Мне просто очень часто везло, — уже прощаясь, говорит мне Евгений, разводя руками.
Возможно. Ведь удача сопутствует смелым!