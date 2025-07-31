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Новые назначения и переходы произошли в Администрации президента

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указы о назначении ряда новых руководителей в Администрации президента. Так, новые должности получили 22 человека.

Источник: Пресс-служба президента РУз

Нозимахон Давлетова назначена консультантом руководителя Администрации президента — руководителем Проектного офиса по развитию человеческого капитала на контрактной основе.

На ключевые посты советников и их заместителей назначены:

  • Пулат Бобожонов стал заместителем советника президента по кадровым вопросам. Ранее он занимал должность первого замсоветника по вопросам кадровой политики;
  • Галина Саидова назначена замсоветника президента по экономической политике. До этого она была замсоветника по развитию отраслей экономики, инвестиционной и внешнеторговой политике;
  • Обид Хакимов стал замсоветника президента по экономической политике — директором Центра экономических исследований и реформ;
  • Абдусалам Азизов, Рустам Камилов и Музаффар Камилов назначены замсоветника президента по вопросам представительных органов, ННО, религии и молодежи;
  • Жавлон Вахабов стал заместителем советника по внешней политике — директором Международного института Центральной Азии;
  • Баходир Ташматов назначен замсекретаря Совета безопасности при президенте.

Также произошли назначения в департаментах Администрации:

  • Камолиддин Мардонов стал первым заместителем начальника Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа. До этого он возглавлял сектор по аграрной политике и водным ресурсам;
  • Улугбек Ханаев назначен заместителем начальника этого департамента и главным юрисконсультом. Ранее он был первым заместителем советника президента по правовой экспертизе;
  • Элдор Хамроев тоже стал замначальника того же департамента. До этого он руководил сектором по вопросам земельных отношений и защиты частной собственности;
  • Азиз Азимов назначен первым замначальника Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона. Ранее он был главным консультантом сектора по ИКТ и общественным проектам;
  • Сергей Гордеев стал замначальника того же департамента. Ранее он руководил сектором координации деятельности органов внутренних дел и таможни;
  • Гулрухсор Хатамова — первый заместитель начальника Департамента коммуникаций. Ранее возглавляла сектор анализа общественного мнения;
  • Фаррух Омонов — замначальника того же департамента. До этого руководил сектором по взаимодействию со СМИ;
  • Рустам Мирзаев — также замначальника департамента, ранее работал в аппарате Совета безопасности, занимаясь информационно-идеологическими мероприятиями;
  • Фатхиддин Мухиддинов и Хусниддин Хошимов стали замначальника Департамента по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы;
  • Улугбек Норматов — заместитель начальника Департамента внешних связей, до этого работал ведущим консультантом в секторе анализа общественного мнения;

Кроме того, новые должности получили:

  • Улугбек Хусаинов стал исполняющим обязанности директора Агентства эффективности управления. Ранее был заместителем руководителя Департамента по взаимодействию с регионами и аналитике;
  • Ойбек Умаров назначен заместителем управляющего делами Администрации Президента. До этого возглавлял сектор хозяйственной деятельности в Финансово-хозяйственном департаменте.