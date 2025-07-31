Новые назначения и переходы произошли в Администрации президента

Нозимахон Давлетова назначена консультантом руководителя Администрации президента — руководителем Проектного офиса по развитию человеческого капитала на контрактной основе.
На ключевые посты советников и их заместителей назначены:
- Пулат Бобожонов стал заместителем советника президента по кадровым вопросам. Ранее он занимал должность первого замсоветника по вопросам кадровой политики;
- Галина Саидова назначена замсоветника президента по экономической политике. До этого она была замсоветника по развитию отраслей экономики, инвестиционной и внешнеторговой политике;
- Обид Хакимов стал замсоветника президента по экономической политике — директором Центра экономических исследований и реформ;
- Абдусалам Азизов, Рустам Камилов и Музаффар Камилов назначены замсоветника президента по вопросам представительных органов, ННО, религии и молодежи;
- Жавлон Вахабов стал заместителем советника по внешней политике — директором Международного института Центральной Азии;
- Баходир Ташматов назначен замсекретаря Совета безопасности при президенте.
Также произошли назначения в департаментах Администрации:
- Камолиддин Мардонов стал первым заместителем начальника Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа. До этого он возглавлял сектор по аграрной политике и водным ресурсам;
- Улугбек Ханаев назначен заместителем начальника этого департамента и главным юрисконсультом. Ранее он был первым заместителем советника президента по правовой экспертизе;
- Элдор Хамроев тоже стал замначальника того же департамента. До этого он руководил сектором по вопросам земельных отношений и защиты частной собственности;
- Азиз Азимов назначен первым замначальника Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона. Ранее он был главным консультантом сектора по ИКТ и общественным проектам;
- Сергей Гордеев стал замначальника того же департамента. Ранее он руководил сектором координации деятельности органов внутренних дел и таможни;
- Гулрухсор Хатамова — первый заместитель начальника Департамента коммуникаций. Ранее возглавляла сектор анализа общественного мнения;
- Фаррух Омонов — замначальника того же департамента. До этого руководил сектором по взаимодействию со СМИ;
- Рустам Мирзаев — также замначальника департамента, ранее работал в аппарате Совета безопасности, занимаясь информационно-идеологическими мероприятиями;
- Фатхиддин Мухиддинов и Хусниддин Хошимов стали замначальника Департамента по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы;
- Улугбек Норматов — заместитель начальника Департамента внешних связей, до этого работал ведущим консультантом в секторе анализа общественного мнения;
Кроме того, новые должности получили:
- Улугбек Хусаинов стал исполняющим обязанности директора Агентства эффективности управления. Ранее был заместителем руководителя Департамента по взаимодействию с регионами и аналитике;
- Ойбек Умаров назначен заместителем управляющего делами Администрации Президента. До этого возглавлял сектор хозяйственной деятельности в Финансово-хозяйственном департаменте.