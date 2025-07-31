Определены кандидаты на должность главного архитектора Пермского края

Как сообщают в гражданской службе Пермского края, для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора региона было подано четыре заявления.
Ко второму этапу конкурса допущены кандидаты, среди которых Елена Ермолина, директор регионального Института территориального планирования. Как ранее отмечал «Ъ-Прикамье», госпожа Ермолина считалась основным кандидатом краевых властей на пост главного архитектора Прикамья, после того как этот пост оставил Артем Габдрахманов. В числе кандидатов — и временно исполняющий обязанности первого замначальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА), главный архитектор Перми Сергей Карасев. Участниками конкурса также стали пермский архитектор Игорь Луговой, директор ООО «Арт-проект Сатурн-Р», и Александр Панфилов. Согласно открытым данным, человек с таким именем и фамилией с 2020 года является главным архитектором Салехарда. Господин Панфилов указан также одним из ведущих ученых Тюменского индустриального университета — это кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России.
Пост главного архитектора Пермского края стал вакантным в начале 2023 года, после того как занимавший его с 2021 года Артем Габдрахманов возглавил региональный минстрой. Кандидатов на должность замминистра и главного архитектора станут тестировать, с ними проведут индивидуальное собеседование. От кандидатов также ждут проект на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований». Участникам конкурса необходимо было представить в конкурсную комиссию подготовленный проект документа до 30 июля. Процедуры по отбору для кандидатов назначены на первые числа августа.