Новосибирец стал первым в Сибири осужденным за сокрытие данных о террористе

Суд учел время нахождения бердчанина под стражей, его раскаяние, признание вины и семейные обстоятельства и назначил ему штраф в 360 тысяч рублей. Кроме того, мужчине на два года запретили оставлять в интернете свои комментарии. Приговор в законную силу не вступил.