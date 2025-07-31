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Новосибирец стал первым в Сибири осужденным за сокрытие данных о террористе

Мужчине на два года запретили оставлять комментарии в интернете.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: УФСБ по Новосибирской области

Жителя Новосибирской области осудили за сокрытие данных о террористе и публичное оправдание терроризма. Наказание по статье о сокрытии в Сибири вынесли впервые. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Бердчанина задержали в ноябре 2024 года. Причиной стал комментарий в мессенджере, в котором он поддерживал нападение украинского военизированного формирования на военнослужащих погрануправления Брянской области, а также расстрел машины подполковника органов безопасности.

— Кроме того, он через запрещенную в стране соцсеть общался с бывшим жителем Новосибирской области, который в данный момент является руководителем структурного подразделения запрещенной на территории России террористической организации, — добавили в пресс-службе.

Суд учел время нахождения бердчанина под стражей, его раскаяние, признание вины и семейные обстоятельства и назначил ему штраф в 360 тысяч рублей. Кроме того, мужчине на два года запретили оставлять в интернете свои комментарии. Приговор в законную силу не вступил.