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Очевидец снял пожар на используемом ВСУ железнодорожном узле Павлограда

По информации источников, минувшей ночью по железнодорожному узлу был нанесен комбинированный удар.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые очевидцем кадры пожара на активно используемом ВСУ железнодорожном узле Павлограда Днепропетровской области.

По информации Telegram-канала «Военное дело», минувшей ночью по железнодорожному узлу в Павлограде, являющемуся одним из самых крупных логистических хабов ВСУ на левобережье Днепра, был нанесен удар. Сообщается, что для этих целей были применены ракеты и БПЛА.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на четверг под удар попали также объекты противника в Новомосковске (Самар) Днепропетровской области.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по командным пунктам ВСУ в Харьковской области.

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