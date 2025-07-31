Очевидец снял пожар на используемом ВСУ железнодорожном узле Павлограда

В Сети появились снятые очевидцем кадры пожара на активно используемом ВСУ железнодорожном узле Павлограда Днепропетровской области.
По информации Telegram-канала «Военное дело», минувшей ночью по железнодорожному узлу в Павлограде, являющемуся одним из самых крупных логистических хабов ВСУ на левобережье Днепра, был нанесен удар. Сообщается, что для этих целей были применены ракеты и БПЛА.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на четверг под удар попали также объекты противника в Новомосковске (Самар) Днепропетровской области.
Ранее Лебедев сообщил об ударах по командным пунктам ВСУ в Харьковской области.