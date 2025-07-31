«Несостоявшийся президент»: Трамп снова поссорился с Медведевым в соцсетях

Глава Белого дома также заявил, что введение пошлин в отношении Индии связано с ее отношениями с Россией. Он отметил, что ему безразлично, какое сотрудничество Нью-Дели выстраивает с Москвой, добавив, что если эти страны хотят вместе «тянуть свои мертвые экономики на дно», то это их дело.