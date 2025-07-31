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«Несостоявшийся президент»: Трамп снова поссорился с Медведевым в соцсетях

Президент США Дональд Трамп снова поссорился с председателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в соцсетях. Своими мыслями Трамп поделился в четверг, 31 июля, в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп снова поссорился с председателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в соцсетях. Своими мыслями Трамп поделился в четверг, 31 июля, в соцсети Truth Social.

Ранее Медведев призвал Трампа помнить, что Россия — не Израиль или Иран и любые ультиматумы в отношениях с Москвой являются шагом к войне.

— Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию! — ответил американский президент.

Глава Белого дома также заявил, что введение пошлин в отношении Индии связано с ее отношениями с Россией. Он отметил, что ему безразлично, какое сотрудничество Нью-Дели выстраивает с Москвой, добавив, что если эти страны хотят вместе «тянуть свои мертвые экономики на дно», то это их дело.

Это не первая перепалка политиков: в июне Дмитрий Медведев заявил, что в результате атаки США на Иран ряд стран выразили готовность напрямую предоставить стране ядерные боеприпасы. В ответ на его высказывание Дональд Трамп подчеркнул, что слово «ядерный» нельзя воспринимать «так легкомысленно».

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