«Очищение курской земли»: сапер рассказал о подлых «ловушках» ВСУ

По словам Эмиля, из года в год противник применяет все более изощренные способы минирования. Все, что раньше можно было встретить исключительно на линии боевого соприкосновения, сейчас уже применяется и на более спокойных территориях. Это и «самоделки», и замаскированные хитрым способом боеприпасы. Поменялась и тактика ударов беспилотниками. Если раньше атаковал один дрон, то теперь они летают двойками. Один бьет, второй добивает.