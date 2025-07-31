«Очищение курской земли»: сапер рассказал о подлых «ловушках» ВСУ

После освобождения Курской области регион столкнулся с чудовищным наследием войны: ВСУ оставили десятки тысяч мин и взрывоопасных предметов, намеренно нацеленных на мирное население. Добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с саперами 89-го гвардейского полка (группировка «Север») взяли на себя миссию по разминированию освобожденных территорий. Командир саперного взвода рассказал о «подлых» ловушках ВСУ.
По данным из открытых источников, в Курской области уничтожено 185 тыс. 135 взрывоопасных предметов, очищено 675 км дорог и 26 тыс. гектаров территории. Но несмотря на каждодневный подвиг саперов, опасность сохраняется.
Эмиль — командир 1-го инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск». На защиту курской земли пришел полгода назад. До этого, начиная с 2022 года, в составе различных добровольческих подразделений выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Рассказывает, что задачи его подразделения — гуманитарное разминирование, сплошное разминирование и инженерная разведка.
— Мы работаем непосредственно в местах, где были прилеты и падение беспилотников, а также отрабатываем заявки по обнаружению различных боеприпасов. Приезжаем, выясняем и дальше уже принимаем решение. Что-то подрываем на месте накладным зарядом, что-то отвозим на полигон и там утилизируем, что-то просто разминируем.
Заявки поступают непосредственно от центра разминирования группировки «Север», с которым саперы-добровольцы работают в непосредственной связке.
Работа сапера не терпит суеты, делится командир. Порой приходится долго находиться на одном месте, а, значит, риск быть обнаруженным неприятельским дроном — крайне велик. К вопросам обеспечения безопасности добровольцы подходят крайне серьезно.
— Используем средства обнаружения дронов, такие, как «Зов» или «Булат». При подлете дрона они подают сигнал, что надо укрыться. Также с нами работают группы РЭБ — радиоэлектронной борьбы, которые прикрывают небо. Применяются разные системы, например, прикрывающие квадрат или точечного действия; мобильные и стационарные. Точечные могут посадить дрон на подлете. Еще одна рабочая схема сейчас — сбивать дроны стрелковым оружием на безопасном расстоянии. Это позволяет в двух из трех случаев сбить дрон до удара или так, чтобы осколки не долетели до личного состава.
Помимо защиты периметра, что обеспечивает, по словам Эмиля, тридцать процентов безопасности, саперы используют специальную индивидуальную защиту. Все без исключения работают в комплектах ОВР-2 — общевойсковом комплекте разминирования, предназначенном для защиты от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и пуль огнестрельного оружия. Обеспечивает противоосколочную защиту 2-го класса, защищает от крупных осколков.
По словам Эмиля, из года в год противник применяет все более изощренные способы минирования. Все, что раньше можно было встретить исключительно на линии боевого соприкосновения, сейчас уже применяется и на более спокойных территориях. Это и «самоделки», и замаскированные хитрым способом боеприпасы. Поменялась и тактика ударов беспилотниками. Если раньше атаковал один дрон, то теперь они летают двойками. Один бьет, второй добивает.
В маскировке боеприпасов противник использует те же методы, что и против нашей армии. Маскируют боеприпас под что угодно. В лесопосадках мины заворачивают в кору деревьев, обматывают травой. В частном секторе, там, куда вернутся люди или где располагаются военные, маскируют под ступеньки, шифер.
Вплоть до запенивания монтажной пеной. Никто не подумает, что это мина, кажется, просто отлетевший кусок пены. Срабатывает на движение. Если у врага достаточно времени, начинаются хитрые минирования. Подключают мины к дверным замкам, электросетям. Включаешь свет и происходит взрыв.
— Вариантов много, зависит от времени, — поясняет Эмиль. — Противник понимает, что его выбьют, и поэтому минирует все, чтобы нанести максимальный урон под конец.
Мины-ловушки — еще одна коварная тактика ВСУ, жертвами которой чаще становится гражданское население, в том числе и дети. Заключается она в минировании бытовых предметов, которые хочется поднять: пауэрбанки, телефоны, аудиоплееры, игрушки, даже шоколадки.
— В шоколадку кладут заряд, отламываешь кусочек и срабатывает взрыв. Убить не убьет, но конечность оторвет — сто процентов. Противнику нет разницы, кого убивать. Если дрон не находит военный объект, то он нанесет удар по гражданской машине или людям. Недавно был случай: женщина в поле вышла доить корову — и в нее ударил FPV.
Прошу Эмиля рассказать самый запомнившийся случай нестандартного минирования.
— Был такой случай. Мы проверяли место предполагаемого сброса и увидели разбросанные документы. Паспорт, военный билет, еще что-то. Вроде бы, ничего подозрительного, наверное кто-то уронил. Но решили все же не рисковать, руками ничего не трогать, а отодвинуть документ специальным крюком, который называется «кошка». И в момент, когда начали раскрывать паспорт, произошел взрыв. Как уже потом мы разобрались, одну страницу промазали пластидом и поставили шнур на размыкание с батарейкой. Человек открывает паспорт — и лишается конечности. Доходит даже до такого.