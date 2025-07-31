Два кандидата выбыли из губернаторской гонки в Свердловской области

Журналист Динамудин Садихов и юрист Иван Волков не смогли собрать необходимое количество подписей депутатов местных дум и глав муниципалитетов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в telegram-канале областного избиркома.