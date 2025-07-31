Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два кандидата выбыли из губернаторской гонки в Свердловской области

Два кандидата не смогли пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Журналист Динамудин Садихов и юрист Иван Волков не смогли собрать необходимое количество подписей депутатов местных дум и глав муниципалитетов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в telegram-канале областного избиркома.

Садихов предоставил всего одну подпись из необходимых 120, а Волков не предоставил ни одной подписи.

Таким образом, документы для регистрации с необходимым количеством подписей в избирком сдали врио губернатора Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов и представители свердловского парламента Александр Каптюг, Александр Ивачев и Рант Краев. Собранные ими подписи будут проверены в течение нескольких дней.

Регистрация кандидатов завершился 30 июля. Решения по вопросам регистрации будут приняты не позднее 8 августа.