Два кандидата выбыли из губернаторской гонки в Свердловской области

Журналист Динамудин Садихов и юрист Иван Волков не смогли собрать необходимое количество подписей депутатов местных дум и глав муниципалитетов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в telegram-канале областного избиркома.
Садихов предоставил всего одну подпись из необходимых 120, а Волков не предоставил ни одной подписи.
Таким образом, документы для регистрации с необходимым количеством подписей в избирком сдали врио губернатора Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов и представители свердловского парламента Александр Каптюг, Александр Ивачев и Рант Краев. Собранные ими подписи будут проверены в течение нескольких дней.
Регистрация кандидатов завершился 30 июля. Решения по вопросам регистрации будут приняты не позднее 8 августа.