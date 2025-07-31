ВСУ отправили под Днепропетровск «воскресший» элитный полк «Скала»

Также отмечается, что «Скалу» сопровождают элитные дроноводы. В середине июля сообщалось, что «Скала», которая пыталась противостоять армии России под Харьковом, была почти полностью разбита. По данным военно-гражданской администрации, подразделение престало существовать как боевая единица.