ВСУ отправили под Днепропетровск «воскресший» элитный полк «Скала»

Командование ВСУ провела передислокацию остатков элитного штурмового полка «Скала», который называют личным проектом главкома Сырского. Теперь подразделение будет пытаться остановить наступление российской армии, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Подразделения полка “Скала” переброшены в Днепропетровскую область для удержания обороны на границе с западом ДНР. Элиту бросили на удержание наших сил», — рассказал собеседник агентства.
Также отмечается, что «Скалу» сопровождают элитные дроноводы. В середине июля сообщалось, что «Скала», которая пыталась противостоять армии России под Харьковом, была почти полностью разбита. По данным военно-гражданской администрации, подразделение престало существовать как боевая единица.
Источник утверждал, что у главкома Сырского были большие надежды на «Скалу». Его «элитность» должна была обеспечить сдерживание российских войск. Однако на практике «даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства ВС РФ».