На радаре 50 целей: расчет ПВО раскрыл секреты своей работы

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки «Центр» обеспечивают безопасное небо на Красноармейском направлении. Случается, за один выезд уничтожают до пяти целей. За тем, как работает этот мощный комплекс, понаблюдал корреспондент «МК».
В районе боевого дежурства ЗРК «Тор-М2» ведется круглосуточный мониторинг воздушного пространства, рассказал начальник расчета с позывным «Учет».
«Вражеские дроны засекаются на дальности порядка 20 километров, — отмечает офицер. — Их сопровождают, и когда цель заходит в зону уничтожения, это где-то на дальности 12 километров, она поражается. В основном это украинские беспилотники — “Фурия”, “Валькирия”, “Лелека”. Мы эту нечисть уничтожаем исправно. В любую погоду, круглосуточно. Помехи они нам создавать пытаются. Не помогает это все им».
Работают «Торы» и по ударным, низколетящим дронам укронацистов. Бывает, что летят на сверхмалой высоте — 30 метров. Одновременно в поле зрения находятся 15−20 летающих объектов. «Торы» не подводят, точно идентифицируя цель.
Замкомандира с позывным «Зима» рассказывает, что «Тор» безупречен.
«Все здесь работает на автоматике, — говорит он. — Одновременно комплекс обнаруживает почти 50 целей. Из них десять, наиболее опасных и приближенных к комплексу, машина сразу оцифровывает, а по двум сразу может нанести удар. Занимает этот процесс считанные секунды».
Механик-водитель с позывным «Доля» обращает внимание на то, что способен оперативно менять позиции, даже в условиях бездорожья. По грязи развивал на ней скорость 60 км/ч.
У «Тора» есть свое зенитное прикрытие. Начальник зенитного отделения с позывным «Палыч» рассказал, что в этой работе помогают дрон-детекторы «Булат», «Булат-4», «Зов», «Птицелов».
«Ребята хорошо подготовленные, — говорит он. — Все знают порядок своих действий, сектора наблюдения и стрельбы. Для нас это каждодневная, рутинная работа. Но ответственность на нас большая лежит. Экипаж “Тора” доверяет нам свою безопасность. И мы не имеем права их подвести».