На радаре 50 целей: расчет ПВО раскрыл секреты своей работы

«Вражеские дроны засекаются на дальности порядка 20 километров, — отмечает офицер. — Их сопровождают, и когда цель заходит в зону уничтожения, это где-то на дальности 12 километров, она поражается. В основном это украинские беспилотники — “Фурия”, “Валькирия”, “Лелека”. Мы эту нечисть уничтожаем исправно. В любую погоду, круглосуточно. Помехи они нам создавать пытаются. Не помогает это все им».