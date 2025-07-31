Трамп резко ответил Медведеву: что он сказал

Президент США Дональд Трамп нахамил зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в контексте заявлений российского политика о войне с Соединенными Штатами.
«Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё мнит себя главой государства, стоит следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп отметил, что между США и Россией «практически нет торговых отношений». Он высказал желание, чтобы все «так и оставалось» в дальнейшем.
Напомним, Медведев жестко ответил американскому лидеру на ультиматумы, которые тот выставляет Москве. Зампред Совбеза РФ призвал Трампа понять, что Россия не является Ираном или Израилем. Политик также отметил, что каждый ультиматум становится шагом к войне.
Медведев также заявил, что Трамп не может диктовать России, когда садиться за стол переговоров.