ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов

Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года как дату поэтапного запуска операций в рамках европейской системы выезда и въезда граждан, которые не входят в страны ЕС (Entry/Exit System, EES). Указанная система в цифровом режиме будет записывать информацию в цифровом режиме про въезд и выезд из зоны Шенген. Речь идет про краткосрочные визиты (к примеру, отпуск).