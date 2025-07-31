ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, передает ТАСС.
Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года как дату поэтапного запуска операций в рамках европейской системы выезда и въезда граждан, которые не входят в страны ЕС (Entry/Exit System, EES). Указанная система в цифровом режиме будет записывать информацию в цифровом режиме про въезд и выезд из зоны Шенген. Речь идет про краткосрочные визиты (к примеру, отпуск).
Система будет хранить биометрические данные: отпечатки пальцев, изображение лица и так далее. Считается, что новая система должна постепенно заменить процесс проштамповки паспортов. Она направлена на уменьшение нелегальной миграции, а также на борьбу с другими видами нелегального пересечения границ в том числе по поддельным документам.
Тем временем закон об отпечатках пальцев изменится в Беларуси.
Кстати, Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.
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