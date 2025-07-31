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ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов

Евросоюз сказал о новой системе погранконтроля с 12 октября — это коснется и белорусов.

Источник: Комсомольская правда

ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, передает ТАСС.

Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года как дату поэтапного запуска операций в рамках европейской системы выезда и въезда граждан, которые не входят в страны ЕС (Entry/Exit System, EES). Указанная система в цифровом режиме будет записывать информацию в цифровом режиме про въезд и выезд из зоны Шенген. Речь идет про краткосрочные визиты (к примеру, отпуск).

Система будет хранить биометрические данные: отпечатки пальцев, изображение лица и так далее. Считается, что новая система должна постепенно заменить процесс проштамповки паспортов. Она направлена на уменьшение нелегальной миграции, а также на борьбу с другими видами нелегального пересечения границ в том числе по поддельным документам.

Тем временем закон об отпечатках пальцев изменится в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

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