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Трамп заявил, что ему нет дела до «мертвых» экономик Индии и России

Президент Соединенных Штатов Америки назвал экономики России и Индии «мертвыми» и заявил, что ему нет до них дела. Своими мыслями он поделился в четверг, 31 июля, в социальной сети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов Америки назвал экономики России и Индии «мертвыми» и заявил, что ему нет до них дела. Своими мыслями он поделился в четверг, 31 июля, в социальной сети Truth Social.

— Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом, — написал Дональд Трамп.

Глава Белого дома ранее объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.

Руководитель американского Минфина Скотт Бессент заявил, что, если США введут стопроцентные торговые пошлины в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры.

Сенатор Линдси Грэм* в то же время сообщил, что президент США намерен ввести тарифы в отношении стран, приобретающих нефть у России. Речь идет, по его словам, о Китае, об Индии и о Бразилии.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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