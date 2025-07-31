Трамп заявил, что ему нет дела до «мертвых» экономик Индии и России

Президент Соединенных Штатов Америки назвал экономики России и Индии «мертвыми» и заявил, что ему нет до них дела. Своими мыслями он поделился в четверг, 31 июля, в социальной сети Truth Social.
— Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом, — написал Дональд Трамп.
Глава Белого дома ранее объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.
Руководитель американского Минфина Скотт Бессент заявил, что, если США введут стопроцентные торговые пошлины в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры.
Сенатор Линдси Грэм* в то же время сообщил, что президент США намерен ввести тарифы в отношении стран, приобретающих нефть у России. Речь идет, по его словам, о Китае, об Индии и о Бразилии.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.