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Лебедев: в Черниговской области под удар попали мобильные ЗРК ВСУ

По информации координатора подполья, удары нанесены также по передислоцируемые пункты управления противника.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Черниговской области нанесены удары по мобильным зенитным ракетным комплексам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации под удар попали мобильные ЗРК противника в приграничных районах области.

Согласно сведениям Лебедева, целями ударов стали также передислоцируемые пункты управления ВСУ.

Ранее стало известно о нанесении ударов по командным пунктам противника в Харьковской области. По информации источников, под удар попал также крупный логистический хаб ВСУ в Павлограде.