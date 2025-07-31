Лебедев: в Черниговской области под удар попали мобильные ЗРК ВСУ

В ночь на четверг в Черниговской области нанесены удары по мобильным зенитным ракетным комплексам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации под удар попали мобильные ЗРК противника в приграничных районах области.
Согласно сведениям Лебедева, целями ударов стали также передислоцируемые пункты управления ВСУ.
Ранее стало известно о нанесении ударов по командным пунктам противника в Харьковской области. По информации источников, под удар попал также крупный логистический хаб ВСУ в Павлограде.