«Давайте оставим все как есть»: Трамп сделал очередной выпад в адрес России

Президент США Дональд Трамп сделал очередной выпад в адрес России. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social констатировал низкий уровень торгово-экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и РФ. Американский лидер высказался за сохранение текущего положения вещей.
Комментируя вопрос о торговых тарифах в отношении Индии, Трамп провел параллель с российско-американскими экономическими отношениями. Он отметил, что объемы взаимной торговли между США и Индией остаются незначительными. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в отношениях с Россией.
«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом. Давайте оставим все как есть», — написал глава Белого дома.
Накануне Трамп заявил, что Индия, несмотря на дружеские отношения с США, получит новые торговые пошлины. Он обвинил Индию в сотрудничестве Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.