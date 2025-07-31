«Давайте оставим все как есть»: Трамп сделал очередной выпад в адрес России

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом. Давайте оставим все как есть», — написал глава Белого дома.