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Трамп намерен ввести повышенные пошлины для ряда торговых партнеров США

Президент США Дональд Трамп не планирует переносить введение повышенных пошлин для ряда торговых партнёров, включая Канаду, Мексику и Тайвань.

Президент США Дональд Трамп не планирует переносить введение повышенных пошлин для ряда торговых партнёров, включая Канаду, Мексику и Тайвань. Как сообщает Politico, новые тарифы вступят в силу 1 августа, несмотря на попытки этих стран добиться отсрочки.

По данным издания, переговоры идут в напряжённом режиме, особенно с Тайванем, от которого американская сторона требует максимальных уступок в вопросах доступа к рынкам.

Напомним, что Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Бразилии до 50%. В Белом доме объяснили это решение действиями бразильских властей, которые, по их мнению, угрожают интересам США.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии назвал санкции США вмешательством в правосудие.

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