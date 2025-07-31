Трамп намерен ввести повышенные пошлины для ряда торговых партнеров США

Президент США Дональд Трамп не планирует переносить введение повышенных пошлин для ряда торговых партнёров, включая Канаду, Мексику и Тайвань. Как сообщает Politico, новые тарифы вступят в силу 1 августа, несмотря на попытки этих стран добиться отсрочки.
По данным издания, переговоры идут в напряжённом режиме, особенно с Тайванем, от которого американская сторона требует максимальных уступок в вопросах доступа к рынкам.
Напомним, что Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Бразилии до 50%. В Белом доме объяснили это решение действиями бразильских властей, которые, по их мнению, угрожают интересам США.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии назвал санкции США вмешательством в правосудие.