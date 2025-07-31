Процесс пошел: еще одна страна собралась признать палестинское государство

Канада признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН, присоединившись к Франции и Великобритании в стремлении поддержать новое государство. Новая Зеландия и Австралия подписали декларацию, которая указывает на то, что они могут последовать этому примеру в ближайшие месяцы.
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах своей страны официально признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, после того как Франция и 14 других стран подписали декларацию, которая указывает на волну будущих признаний независимого палестинского государства, пишет The Guardian.
Планы Канады следуют за аналогичными заявлениями Франции и Великобритании об официальном признании Палестины, в то время как Новая Зеландия и Австралия также подписали декларацию, которая указывает на то, что они могут последовать их примеру в ближайшие месяцы.
В заявлении, опубликованном в среду министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Нью-Йорке, говорится, что стороны, подписавшие соглашение, «уже признали, выразили готовность или выражают позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина».
В число подписантов входят Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия и Сан-Марино, каждая из которых еще не признала независимое палестинское государство. В их число также входят Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания, которые уже сделали это. Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Франция признает палестинскую государственность в ближайшем будущем.
Напомним, что Россия — как правопреемник СССР — признает Государство Палестину с конца 1980-х годов.
В заявлении, которое было опубликовано перед завершением трехдневной конференции ООН, посвященной возобновлению урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств, говорится, что штаты «подтвердят нашу непоколебимую приверженность концепции сосуществования двух государств, при которой два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок» в мире в пределах безопасных и признанных границ".
В документе подчеркивалась «важность объединения сектора Газа с Западным берегом под управлением Палестинской администрации».
В среду вечером Карни заявил, что Канада признает государство Палестина на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, если будут выполнены определенные условия. Ранее в среду он провел виртуальное заседание кабинета министров по Ближнему Востоку.
Карни заявил, что Канада признает Палестину, если Палестинская администрация, орган, управляющий оккупированным Западным берегом, проведет выборы в 2026 году, в которых палестинская военизированная группировка ХАМАС не сможет принять участия, и согласится на другие демократические реформы.
Канадский премьер призвал ХАМАС освободить всех удерживаемых им заложников, разоружиться и не играть никакой роли в будущем управлении Палестиной.
В ответ Иддо Моэд, посол Израиля в Канаде, заявил, что Израиль «не поддастся на искаженную кампанию международного давления против него».
«Мы не пожертвуем самим нашим существованием, позволив навязать джихадистское государство на родине наших предков, которое стремится к нашему уничтожению», — сказал он в заявлении, имея в виду ХАМАС, захвативший власть в Газе в 2007 году.
Заявления Карни, подчеркивает The Guardian, прозвучали на фоне растущего давления на Израиль с требованием прекратить его военную кампанию в Газе, которая началась в октябре 2023 года в ответ на рейд ХАМАСА, приведший к гибели 1200 человек, в основном израильтян, и пленению более 250 человек. По данным министерства здравоохранения Газы, возглавляемого ХАМАСОМ, в ходе последовавшего конфликта в Газе погибло более 60 000 человек.
Британский премьер Кир Стармер во вторник заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, «если израильское правительство не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не примет обязательства по установлению долгосрочного, устойчивого мира, возродив перспективу создания двух государств».
Дональд Трамп изначально сказал, что он «не возражает против того, чтобы [Стармер] занял должность. Я хочу, чтобы люди были сыты прямо сейчас».
Но позже американский президент, у которого семья пятниц на неделе, осудил решение о признании палестинского государства, заявив на борту Air Force One, что «вы могли бы доказать, что вознаграждаете ХАМАС, если сделаете это. Я не думаю, что они должны быть вознаграждены. Так что, честно говоря, я не принадлежу к этому лагерю… потому что, поступая так, вы действительно вознаграждаете ХАМАС. И я не собираюсь этого делать». Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил на этой неделе, что хотел бы назначить время для признания палестинской государственности, чтобы помочь добиться прорыва в переговорах.
«Мы рассматриваем обстоятельства, при которых признание будет способствовать достижению цели создания двух государств, — заявил австралиец в среду. — Всю свою политическую жизнь я говорил, что поддерживаю два государства: право Израиля на существование в пределах безопасных границ и право палестинцев на реализацию своих законных стремлений к созданию собственного государства. Это моя цель».
Посол Израиля в ООН Дэнни Дэймон осудил декларацию. «В то время как наши заложники томятся в туннелях террористов ХАМАС в Газе, эти страны предпочитают делать пустые заявления, вместо того чтобы приложить усилия для их освобождения», — сказал Деймон. «Это лицемерие и пустая трата времени, которые узаконивают терроризм и отдаляют любые шансы на региональный прогресс. Те, кто действительно хочет добиться прогресса, должны начать с недвусмысленного требования немедленного возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС».