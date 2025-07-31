Процесс пошел: еще одна страна собралась признать палестинское государство

Но позже американский президент, у которого семья пятниц на неделе, осудил решение о признании палестинского государства, заявив на борту Air Force One, что «вы могли бы доказать, что вознаграждаете ХАМАС, если сделаете это. Я не думаю, что они должны быть вознаграждены. Так что, честно говоря, я не принадлежу к этому лагерю… потому что, поступая так, вы действительно вознаграждаете ХАМАС. И я не собираюсь этого делать». Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил на этой неделе, что хотел бы назначить время для признания палестинской государственности, чтобы помочь добиться прорыва в переговорах.