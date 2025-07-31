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Трамп заговорил о проблемах в торговой сделке с Канадой: президенту США не понравилась поддержка Карни Палестины

Трамп упрекнул Канаду за поддержку Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о проблемах в отношениях с Канадой из-за желания признать Государство Палестина.

«Ого! Канада только что объявила о поддержке государственности Палестины. Это сильно затруднит нам заключение с ними торгового соглашения. О, Канада!!!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Напомним, днем ранее, 30 июля, Министерство иностранных дел Франции выступило от лица 15 стран Запада, которые раньше стояли на стороне Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Париж сообщил, что эти страны, в том числе Канада, Мальта, Норвегия, Португалия, признают независимость Палестины.

Кроме того, канцелярия премьера Великобритании Кира Стармера отметила, что сделает то же самое, если Израиль не остановит геноцид в Секторе газа к сентябрю этого года.

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