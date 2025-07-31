Трамп заговорил о проблемах в торговой сделке с Канадой: президенту США не понравилась поддержка Карни Палестины

Напомним, днем ранее, 30 июля, Министерство иностранных дел Франции выступило от лица 15 стран Запада, которые раньше стояли на стороне Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Париж сообщил, что эти страны, в том числе Канада, Мальта, Норвегия, Португалия, признают независимость Палестины.