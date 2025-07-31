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Главные новости 31 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 31 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 июля 2025.

Армия России освободила Часов Яр в ДНР

Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Противника в результате наступления на краматорско-дружковском направлении вытеснили из населенного пункта подразделения Южной группировки войск. Освобожденный город имеет важное оперативно-стратегическое значение.

В ФБР обнаружили документы следствия о Трампе в пакетах для утилизации

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что нашел «тысячи документов» о расследовании связей американского президента Дональда Трампа с Россией в пакетах, в которые складывают секретные файлы для последующего уничтожения. Бумаги могут стать доказательством фальсификаций связей Трампа с Кремлем.

Москва ведет переговоры с Дамаском о размещении баз в Сирии

В российском МИД рассказали о контактах между Москвой и Дамаском по вопросу дислокации российских военных на сирийской территории. Один из аргументов российской стороны на переговорах — базы с военными из России помогают обеспечивать стабильность в регионах Сирии.

Турция и США обсуждают проблему приобретения у России С−400

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон и Анкара обсуждают вопрос предоставления турецким ВС американского военного самолета F-35. Ранее Турцию исключили из программы разработки истребителей пятого поколения из-за приобретения у России зенитно-ракетной системы С-400.

Озон переносит юрисдикцию в Россию

Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию. Компания планирует зарегистрироваться на острове Октябрьском Калининградской области до конца 2025 года в форме Международной компании публичного акционерного общества.