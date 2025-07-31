Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний по делу Байдена

Весьма вероятно, что бывшего вице-президента США Камалу Харрис вызовут для дачи показаний по делу о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом заявил глава надзорного комитета нижней палаты Конгресса США Джеймс Комер.

Источник: Life.ru

В эфире Fox News республиканец заявил, что отказ Камалы Харрис от участия в выборах губернатора Калифорнии освободил её график. Следовательно, она сможет уделить больше внимания даче показаний Комитету по надзору Палаты представителей по вопросу о когнитивных способностях Джо Байдена. При этом вызов по повестке весьма вероятен.

Как сообщал Life.ru, ранее сенат США начал проводить слушания, чтобы определить когнитивное состояние Джо Байдена в его время на посту президента. Республиканцы считают, что действия прошлой администрации и ошибки Байдена нарушили конституционные принципы и поставили под угрозу безопасность США. А не так давно Харрис намекнула на возможное выдвижение на президентских выборах США в 2028 году.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше