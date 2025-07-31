Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний по делу Байдена

Как сообщал Life.ru, ранее сенат США начал проводить слушания, чтобы определить когнитивное состояние Джо Байдена в его время на посту президента. Республиканцы считают, что действия прошлой администрации и ошибки Байдена нарушили конституционные принципы и поставили под угрозу безопасность США. А не так давно Харрис намекнула на возможное выдвижение на президентских выборах США в 2028 году.