«Нападение на демократию»: разгневанный Трамп обрушил ярость на страну БРИКС

Трампа обвинили в «нападении на бразильскую демократию» после того, как он наложил санкции на судью по делу бывшего правого президента этой страны Болсонару. Министерство финансов США ввело санкции против Александра де Мораеса, председательствующего на процессе по делу о предполагаемом заговоре Болсонару с целью захвата власти в Бразилии.
Союзники президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обвинили Дональда Трампа в «прямой атаке на бразильскую демократию» после того, как министерство финансов США ввело санкции в отношении Алешандре де Мораеса, судьи Верховного суда, которому многие приписывают помощь в спасении бразильской демократии от переворота правых в 2022 году.
Весьма спорный шаг США, как пишет The Guardian, был анонсирован в среду министром финансов Скоттом Бессентом незадолго до того, как Трамп привел в исполнение угрозу ввести 50-процентные пошлины на бразильский импорт, подписав исполнительный приказ «о борьбе с недавней политикой, практикой и действиями правительства Бразилии».
Трамп частично объяснил эти тарифы своим возмущением предполагаемой политической «охотой на ведьм» против своего крайне правого союзника бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится под судом за якобы попытку захвата власти после поражения перед лицом левого политика Лулы на президентских выборах 2022 года.
Мораес председательствует на судебном процессе, результатом которого, как ожидается, станет признание Болсонару виновным и тюремное заключение сроком до 43 лет, а также проведение ряда других уголовных расследований в отношении Болсонару и его семьи.
Объявляя о «санкциях Магнитского», Бессент обвинил Мораеса в том, что он «несет ответственность за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные судебные преследования, в том числе против бывшего президента Жаира Болсонару».
«Александр де Мораес взял на себя роль судьи и присяжных в незаконной охоте на ведьм против граждан и компаний США и Бразилии», — заявил Бессент.
Госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети: «Пусть это будет предупреждением для тех, кто попирает фундаментальные права своих соотечественников — судебные мантии не смогут защитить вас».
В заявлении Белого дома, подтверждающем 50-процентные пошлины на Бразилию, хотя и с многочисленными существенными изъятиями, включая нефть, апельсиновый сок, древесину и самолеты, говорится, что они стали результатом «политически мотивированного преследования, запугивания, травли, цензуры и судебного преследования бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и тысяч других лиц». из его сторонников".
Сотни ярых сторонников Болсонару предстали перед судом и были заключены в тюрьму за участие в беспорядках 8 января 2023 года, организованных правыми в столице Бразилии, в ходе которых были взяты штурмом и разграблены верховный суд, конгресс и президентский дворец, напоминает The Guardian.
Санкции приветствовали родственники и сторонники Болсонару, которые рассматривают давление США как единственный способ помочь бывшему президенту избежать значительного тюремного срока и, возможно, спасти его политическое будущее. «Мы, бразильцы, никогда не забудем этот ваш поступок [Рубио и Трампа]», — написал в соцсети сын Болсонару, конгрессмен Эдуардо Болсонару, который провел последние недели в США, лоббируя администрацию Трампа в борьбе за дело своего отца путем введения санкций.
«Сегодня у меня ощущение, что миссия выполнена, но на этом наше путешествие не закончится», — поклялся Эдуардо Болсонару в видеоролике в социальных сетях.
Но члены правительства Лулы осудили этот шаг как драматическую эскалацию того, что они считают крестовым походом Трампа по подрыву бразильской демократии.
Хосе Гимарайнш, конгрессмен от левой Партии труда Лулы, назвал санкции «не просто оскорблением министра верховного суда, но и прямой атакой на бразильскую демократию и суверенитет».
«Мы не потерпим иностранного вмешательства в… нашу систему правосудия», — написал Гимарайнш в соцсети, назвав санкции «плодом заговора семьи Болсонару против Бразилии».
Глейзи Хоффман, высокопоставленный министр и один из ближайших союзников Лулы, назвал действия Трампа «насильственным и высокомерным актом» и выразил «полное неприятие» правительством «абсурдной» меры.
Критика также прозвучала со стороны консервативных политиков. Жуан Амоэдо, один из основателей правой партии «Новое», назвал санкции «неприемлемой попыткой иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему».
Эдуарду Лейте, консервативный кандидат в президенты, управляющий штатом Риу-Гранди-ду-Сул, заявил, что не может смириться с тем, что «другая страна пытается вмешиваться в наши институты».
«Санкции Магнитского» были названы в честь Сергея Магнитского, российского юриста по налогам, который скончался в московской тюрьме в 2009 году, напоминает The Guardian. Эти рестрикции используются с 2017 года для наказания лиц, обвиняемых в причастности к серьезным нарушениям прав человека. В прошлом мишенями были официальные лица Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, официальные лица Никарагуа, причастные к действиям, направленным на удержание у власти президента Даниэля Ортеги и т.д., отмечает издание.
Эксперты в области права и правозащитники выразили удивление и ужас по поводу того, что такие санкции были применены против судьи в крупнейшей демократической стране Латинской Америки. Тьяго Ампаро, профессор международного права и прав человека из бразильского фонда Жетулио Варгаса, утверждает, что санкции выявили «искаженное представление Трампа о том, что такое нарушение прав человека».