«Нападение на демократию»: разгневанный Трамп обрушил ярость на страну БРИКС

Санкции приветствовали родственники и сторонники Болсонару, которые рассматривают давление США как единственный способ помочь бывшему президенту избежать значительного тюремного срока и, возможно, спасти его политическое будущее. «Мы, бразильцы, никогда не забудем этот ваш поступок [Рубио и Трампа]», — написал в соцсети сын Болсонару, конгрессмен Эдуардо Болсонару, который провел последние недели в США, лоббируя администрацию Трампа в борьбе за дело своего отца путем введения санкций.