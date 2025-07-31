Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Живой щит»: Замученный ВСУ мирный житель обнаружен войсками РФ в Купянске

Российские штурмовики при зачистке северной части Купянска обнаружили тело мирного жителя со следами жестоких пыток. По данным российских силовых структур, украинские военные использовали его как живой щит.

Источник: Life.ru

«Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили», — рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

Тело было найдено на позициях, ранее удерживаемых 116-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Мирный житель подвергся жестоким пыткам — на теле множество повреждений, указывающих на длительные издевательства. Мужчина, вероятно, оказался на украинских позициях насильно — его могли использовать как прикрытие от огня.

С начала недели российские войска активно продвигаются на Купянском направлении. Ранее силовики заняли населённый пункт Голубовка и улучшили тактическое положение в районе Радьковки. Также сообщается о зачистке местности в окрестностях Купянска, в том числе в районе Московки. По словам эксперта, продвижение в этом районе можно считать значительным успехом.