«Очевидно, киевские каратели прямо на позициях довольно долго издевались над мужчиной, использовали его как живой щит, а затем убили», — рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.
Тело было найдено на позициях, ранее удерживаемых 116-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Мирный житель подвергся жестоким пыткам — на теле множество повреждений, указывающих на длительные издевательства. Мужчина, вероятно, оказался на украинских позициях насильно — его могли использовать как прикрытие от огня.
С начала недели российские войска активно продвигаются на Купянском направлении. Ранее силовики заняли населённый пункт Голубовка и улучшили тактическое положение в районе Радьковки. Также сообщается о зачистке местности в окрестностях Купянска, в том числе в районе Московки. По словам эксперта, продвижение в этом районе можно считать значительным успехом.