«Живой щит»: Замученный ВСУ мирный житель обнаружен войсками РФ в Купянске

С начала недели российские войска активно продвигаются на Купянском направлении. Ранее силовики заняли населённый пункт Голубовка и улучшили тактическое положение в районе Радьковки. Также сообщается о зачистке местности в окрестностях Купянска, в том числе в районе Московки. По словам эксперта, продвижение в этом районе можно считать значительным успехом.