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В Часове Яре ликвидировали самую крупную за все время СВО группировку ВСУ

Украинская группировка состояла из тысяч человек.

Российские военные в ходе боев за город Часов Яр в ДНР ликвидировали там самую крупную за все время спецоперации группировку ВСУ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — заявили агентству силовики.

Сегодня, 31 июля, Минобороны России объявило о полном освобождении Часова Яра. Город, бои за который шли больше года, в результате активных наступательных действий взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск.