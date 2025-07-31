В Часове Яре ликвидировали самую крупную за все время СВО группировку ВСУ

Российские военные в ходе боев за город Часов Яр в ДНР ликвидировали там самую крупную за все время спецоперации группировку ВСУ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — заявили агентству силовики.
Сегодня, 31 июля, Минобороны России объявило о полном освобождении Часова Яра. Город, бои за который шли больше года, в результате активных наступательных действий взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск.