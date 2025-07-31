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Fox: ФБР пыталось сжечь документы, доказывающие сговор против РФ и Трампа

По словам источника телеканала, ФБР должно было разжечь слухи о связи Трампа и РФ, чтобы помочь Хилари Клинтон.

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в секретной комнате бюро множество документов, доказывающих сговор американцев в 2016 году против России и Дональда Трампа, данные должны были сжечь, передает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что один из самых важных документов — секретный отчет бывшего специального прокурора Джона Дарема, который уже передали председателю Юридического комитета Сената Чаку Грассли.

«Публикация секретного приложения придаст больше убедительности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, призванный помочь предвыборному штабу Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией», — заявил собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что всего через несколько дней после того, как были сфабрикованы эти разведданные, ФБР запустило операцию Crossfire Hurricane.

«Сложно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми (экс-руководство ФБР, — прим. ред.) смогут теперь это объяснить», — добавил источник.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что по информации его источника из ЦРУ, основная цель Запада — развалить Россию.

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