Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в секретной комнате бюро множество документов, доказывающих сговор американцев в 2016 году против России и Дональда Трампа, данные должны были сжечь, передает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что один из самых важных документов — секретный отчет бывшего специального прокурора Джона Дарема, который уже передали председателю Юридического комитета Сената Чаку Грассли.
«Публикация секретного приложения придаст больше убедительности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, призванный помочь предвыборному штабу Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией», — заявил собеседник телеканала.
Он подчеркнул, что всего через несколько дней после того, как были сфабрикованы эти разведданные, ФБР запустило операцию Crossfire Hurricane.
«Сложно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми (экс-руководство ФБР, — прим. ред.) смогут теперь это объяснить», — добавил источник.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что по информации его источника из ЦРУ, основная цель Запада — развалить Россию.