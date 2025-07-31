Евгений Писцов со второго раза возглавил свердловский город

На очередном заседании думы Березовского муниципального округа избрали нового мэра, которым со второй попытки стал Евгений Писцов. Информацию корреспонденту ЕАН подтвердили в аппарате думы.
По словам представителя местной думы, за Писцова отдали свой голос 16 из 18 депутатов. Конкурентом Писцову выступил его заместитель Артур Садреев. За последнего не отдали ни одного голоса, пишет «ФедералПресс».
В конце января 2025 года состоялись выборы мэра Березовского. На них сокрушительную победу одержала чиновница горадминистрации Юлия Маслакова. Однако она не захотела занимать кресло главы. В итоге выборы решили проводить вновь.