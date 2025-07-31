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В боях за Часов Яр уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за время СВО

В ходе боев за Часов Яр российские войска нанесли Вооруженным силам Украины максимальные потери за весь период специальной военной операции.

В ходе боев за Часов Яр российские войска нанесли Вооруженным силам Украины максимальные потери за весь период специальной военной операции. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, уничтожена крупнейшая за время СВО группировка противника.

По данным источников, речь идет о тысячах военнослужащих ВСУ. Точные цифры потерь противника не уточняются.

Напомним, что российские военные освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, населенный пункт взят под контроль в ходе наступательных действий Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправили под Днепропетровск «воскресший» элитный полк «Скала».