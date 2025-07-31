Казахстан и Турция намерены сотрудничать в области науки и технологий

Сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- Изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.
- Обмен учеными с целью проведения академических исследований.
- Организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них.
- Обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий.
- Участие в рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям.
Учитывая приоритетные задачи для каждой из cторон, планируется развивать сотрудничество в следующих областях, представляющих взаимный интерес:
- Естественные науки.
- Инженерия и технологии.
- Медицина и науки о здоровье.
- Сельскохозяйственные науки и ветеринария.
- Социальные и гуманитарные науки.
Подписать Имплементационный протокол от имени правительства РК уполномочен министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.