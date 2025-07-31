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Казахстан и Турция намерены сотрудничать в области науки и технологий

Правительство приняло постановление от 26 июля 2025 года о подписании Имплементационного протокола между правительством Казахстана и правительством Турции о сотрудничестве в области науки и технологий, сообщает Zakon.kz.

Источник: senate.parlam.kz

Сотрудничество осуществляется в следующих формах:

  • Изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.
  • Обмен учеными с целью проведения академических исследований.
  • Организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них.
  • Обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий.
  • Участие в рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям.

Учитывая приоритетные задачи для каждой из cторон, планируется развивать сотрудничество в следующих областях, представляющих взаимный интерес:

  1. Естественные науки.
  2. Инженерия и технологии.
  3. Медицина и науки о здоровье.
  4. Сельскохозяйственные науки и ветеринария.
  5. Социальные и гуманитарные науки.

Подписать Имплементационный протокол от имени правительства РК уполномочен министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.