Для въезда в ЕС гражданам Молдовы с октября нужно будет регистрироваться в системе EES

С этой даты система будет постепенно внедряться в течение полугода, после чего все внешние пункты пропуска будут использовать EES.
EES — это технологическая система, которая будет в цифровом формате регистрировать въезд и выезд граждан третьих стран, путешествующих по 29 европейским странам, включая страны, входящие в Шенгенскую зону, для краткосрочного пребывания. Она будет собирать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, изображение лица и другую информацию о поездке, постепенно заменяя нынешнюю систему штампов в паспортах.
Новая система направлена на предотвращение случаев превышения срока пребывания, борьбу с мошенничеством с документами и укрепление безопасности границ ЕС. Она также позволит расширить использование автоматизированных проверок в аэропортах и наземных пунктах пропуска.
По мере приближения даты запуска будут проводиться информационные кампании для путешественников, в том числе на пограничных пунктах и в аэропортах.
EES является частью пакета «умных границ» ЕС и будет действовать параллельно с ETIAS — электронной системой авторизации, которая должна заработать в 2026 году.
В настоящее время граждане Молдовы могут путешествовать в страны Шенгена без визы при наличии действующего биометрического паспорта, они могут пребывать на территории ЕС нее более 90 дней в течение 180 дней.
Отметим, что парламент Молдовы в середине июля текущего года принял во втором чтении законопроект, упрощающий въезд в страну для граждан ЕС, граждан стран-участниц Шенгенского соглашения и членов их семей.
Они смогут жить, учиться и работать в Молдове, иметь свободный доступ к рынку труда, образованию и медицинским услугам, пользуясь теми же условиями, что и граждане Республики Молдова. Регистрация соответствующих лиц будет осуществляться Генеральной инспекцией по миграции. Граждане ЕС будут иметь право проживать на территории Республики Молдова более 90 календарных дней, если они не представляют угрозы национальной безопасности, общественному порядку и здоровью.