Для въезда в ЕС гражданам Молдовы с октября нужно будет регистрироваться в системе EES

Они смогут жить, учиться и работать в Молдове, иметь свободный доступ к рынку труда, образованию и медицинским услугам, пользуясь теми же условиями, что и граждане Республики Молдова. Регистрация соответствующих лиц будет осуществляться Генеральной инспекцией по миграции. Граждане ЕС будут иметь право проживать на территории Республики Молдова более 90 календарных дней, если они не представляют угрозы национальной безопасности, общественному порядку и здоровью.